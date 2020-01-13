Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В трех ДТП на федеральной трассе «Санкт-Петербург — Псков — Республика Беларусь», произошедших ранним утром понедельника, участвовали 14 автомобилей, а не семь, как заявлялось ранее. Об этом сообщает 13 января отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, по предварительной информации три ДТП произошли друг за другом около 6:40, 6:50, 7:00 мск в Гатчинском районе Ленобласти на 32−33 км трассы Р-23. Участником одного из ДТП стал рейсовый автобус.

Читайте также: Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе из Петербурга в Белоруссию

Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам легковых автомобилей, один был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, двое других, после осмотра врачами, от госпитализации отказались.

«В результате ряда неблагоприятных дорожных условий произошел ряд ДТП с участием 14 автомашин. Тяжелых пострадавших нет. На момент осмотра дорога обработана противогололедной смесью», — пояснили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В утренних ДТП на трассе Петербург — Псков пострадали три человека