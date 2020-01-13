Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту нарушения приставом прав матери. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, судебным приставом-исполнителем ОСП по Николаевскому району УФССП принято решение об окончании производства, возбужденного на основании решения суда о взыскании алиментов с местного жителя. Должник не платил алименты на содержание своего малолетнего сына.

«Изготовленное машинописным способом заявление матери ребёнка о якобы необходимости возврата судебного приказа без исполнения ею не составлялось, подпись женщины подделана», — говорят в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы поселка Новочуфаровский, уклонявшейся от уплаты средств на содержание своих детей. Несмотря на наличие свободных вакансий, в Центре занятости населения на учёт не вставала, задолженность по алиментам превысила 69 тыс. рублей. По данному факту было предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка»).