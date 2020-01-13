Курган, , 12:19 — REGNUM В курганском городе Шадринске пьяная женщина, управляя автомобилем с двумя детьми в салоне, устроила массовое ДТП. Пострадала четырёхлетняя девочка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 13 января 2020 года 38-летняя женщина, управляя автомобилем «ЗАЗ Шанс», на улице Свердлова Шадринска наехала на стоящий автомобиль «Форд-Фокус», который при ударе отбросило на «Ауди Q5».

При столкновении травмы получила девочка, которая сидела в детском удерживающем устройстве «ЗАЗ Шанс». Ребёнку рекомендовано амбулаторное лечение. Шестилетний мальчик, который был пристёгнут в «ЗАЗ Шанс» ремнём безопасности, не пострадал.

Остальные участники аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.