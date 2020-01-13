Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM Сообщение о пропаже двух малолетних детей в Соловьиной роще в Ростове-на-Дону может оказаться ложным. Такого развития событий не исключили в региональном управлении МВД России, передаёт ИА REGNUM 13 января.

«Предварительно есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности. Проверка продолжается», — говорится в комментарии ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сообщение о пропаже 14-летней девочки и её четырёхлетнего брата поступило в экстренные службы. Заявлений от официальных представителей детей правоохранители не получали. В настоящее время к поиску несовершеннолетних привлечены спасатели и добровольцы.

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