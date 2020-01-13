Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM Заявление о пропаже двух несовершеннолетних детей в Ростове-на-Дону в правоохранительные органы не поступало. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МВД России 13 января.

«По телефону 112 поступила заявка о возможной пропаже двоих несовершеннолетних детей в возрасте 14 и четырёх лет в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону. Никаких письменных либо иных заявлений от официальных представителей несовершеннолетних в полицию не поступало», — говорится в официальном комментарии ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что к поиску пропавших во время прогулки детей привлекли добровольцев. Их участие согласовано с правоохранительными органами и МЧС.

Напомним, по информации ряда источников, двое суток назад 14-летняя девочка с четырёхлетним братом ушли на прогулку в парк «Соловьиная роща». Домой дети не вернулись.

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