Горловка, ДНР, , 11:53 — REGNUM Боевики ВСУ подвергли посёлок на окраине Горловки миномётному обстрелу, сообщили 13 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению от населённого пункта Новолуганское к населённому пункту Доломитное: выпущены шесть мин калибра 82 мм», — сказано в сообщении.

В ходе обстрела применялись также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны ВСУ — на юге республики из крупнокалиберных пулемётов был обстрелян населённый пункт Ленинское.

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