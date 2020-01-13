Горловка, ДНР, 13 января 2020, 11:53 — REGNUM Боевики ВСУ подвергли посёлок на окраине Горловки миномётному обстрелу, сообщили 13 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В ходе обстрела применялись также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны ВСУ — на юге республики из крупнокалиберных пулемётов был обстрелян населённый пункт Ленинское.
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