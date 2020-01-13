Оренбург, , 11:48 — REGNUM В Оренбурге два человека получили пищевое отравление продукцией, заказанной в службе доставки суши и роллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения. Выяснилось, что деятельность кулинарного цеха осуществляется незаконно. Его владелец не имеет регистрации ни как индивидуальный предпринимателя, ни в качестве юридического лица.

На предприятии общепита нарушались сроки и условия хранения продовольствия; отсутствовали документы о качестве продуктов, бактерицидная лампа в цехе приготовления холодных блюд. Не проводилась своевременная уборка и косметический ремонт производственного помещений, а в смывах с оборудования и инвентаря выделены бактерии группы кишечной палочки.

В отношении владельца предприятия общепита возбуждено административное производство. Материалы о незаконной деятельности оренбуржца направлены в правоохранительные органы.