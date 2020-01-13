Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии предстоящая оттепель принесёт дожди. Ни сильных снегопадов, ни морозов пока не предвидится, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ближайшие дни республика будет находиться на периферии южного антициклона, что сократит вероятность осадков и ослабит ветер. 16 января Чувашия окажется в сфере влияния североатлантического циклона, в результате ожидается потепление и могут пройти небольшие осадки в виде дождя.

17 января сохранится плюсовая температура, с 18 января похолодает, но сильные морозы не прогнозируются. Температура воздуха составит −2…−7 градусов.

По словам синоптика-любителя, первая декада января в Чебоксарах стала самой теплой с 2014 года: средняя температура воздуха была на 6,5 градусов выше климатической нормы, составив — 3,4 градуса.