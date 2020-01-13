Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В микрорайоне Сортировка города Екатеринбурга в результате дорожно-транспортного происшествия в Проходном переулке погиб 33-летний сотрудник склада. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл во время парковки фуры к воротам складского помещения.

В свердловском управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, и проводят проверку обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, наезд на грузчика совершил 51-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с 25-летним стажем.

Отметим, что водитель фуры и погибший грузчик — сотрудники одной коммерческой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Сортировке водитель снегоуборочного погрузчика сбил 17-летнего юношу на пешеходном тротуаре улицы Технической. В результате, молодой человек получил травму позвоночника.

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