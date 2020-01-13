Уфа, , 11:53 — REGNUM Число погибших при пожарах в новогодние каникулы в Башкирии снизилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Башкирии Марат Латыпов на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, число погибших снизилось с 20 человек до пяти. Причем ранее большинство погибших были в нетрезвом состоянии. В текущем году был зарегистрирован один погибший, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, количество пожаров в новогодние праздники в сравнении с прошлым годом снизилось на 19 процентов.

Напомним, что в Башкирии в текущем году впервые были введены ограничения по продаже алкоголя в новогодние каникулы.

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