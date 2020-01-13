Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Ростовские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти капитана теплохода «Морозовск». Мужчина скончался, когда судно находилось в акватории Таганрогского залива. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 13 января.

Трагедия произошла 12 января 2020 года. 67-летний капитан скончался в своей каюте. По информации, которой располагают следователи, ранее мужчина «неоднократно жаловался на здоровье, а именно на боль в сердце».

ИА REGNUM ранее сообщало, что 8 января 2020 года скоропостижно скончался 70-летний капитан теплохода «Оттилия», пришвартованного в Новороссийске. Мужчина умер в своей каюте.

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