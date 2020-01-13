Новоалтайск, Алтайский край, , 11:29 — REGNUM Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю смогли в кратчайшие сроки установить подробности трагедии и подозреваемого в убийстве двух человек, чьи тела были найдены в сгоревшим автомобиле.

Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что убийство произошло на почве конфликта.

Двое молодых людей приехали к 35-летнему жителю соседнего села Бобровка на машине из Барнаула. В какой-то момент селянин из огнестрельного оружия застрелил своих гостей, а затем, переложив тела на заднее сидение их же автомобиля, вывез в поселок Затон и совершил поджог.

Подозреваемый заключён под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.