Барнаул, , 11:16 — REGNUM В конце прошлой недели в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула провели обыски. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили сразу два источника.

Не исключено, что речь идёт о превышении должностных полномочий и мошенничестве, допущенных сотрудниками этого муниципального предприятия и ещё одной «дружественной» организации. Именно у неё все агенты должны покупать продукцию.

«Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договора не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчётности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20%», — пояснил корреспонденту источник.

Напомним, руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Виталий Иконников ранее отмечал, что помимо МУП оказанием похоронных ритуальных услуг в Барнауле занимаются единицы из тех, у кого есть своё помещение, транспорт и траурный зал (крематорий, «Алтайская похоронная служба» и «Алтайский похоронный дом»).

«Остальные — мелкие агенты и частные организации, которых насчитывается 25−30 человек. Они занимаются перекупкой: гроб в одном месте купили, венок — в другом, у нас копку могилы заказали. У таких своего ничего нет, но они берут заказ», — пояснял ИА REGNUM Виталий Иконников.