Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Пальба в небо из охотничьего ружья пьяным мужчиной напугала жителей Невского района Петербурга. В причинах неадекватного поведения разбираются сотрудники правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрельба из охотничьего ружья разбудила 56-летнего жители дома 9/2 по проспекту Большевиков около 06:53 мск в воскресенье, 2 января. Он же обратился в полицию, после чего прибывшие на место хранители правопорядка задержали 34-летнего безработного, ранее судимого местного жителя.

В рамках предварительного следствия также было установлено, что мужчина стрелял из своего охотничьего ружья, на которое у него имеется разрешение. Из него он произвел несколько выстрелов в воздух, при этом никого не ранив.

«У задержанного изъято охотничье ружье, разобранный пистолет, несколько гильз и патронов, а также документы на оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — отмечено в сообщении.

В настоящий момент дебошир задержан.