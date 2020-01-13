Москва, , 11:10 — REGNUM Полиция Москвы задержала четырёх подозреваемых за нападение на бухгалтера коммерческой компании, жену московского муниципального депутата Светлану Хананашвили. Об этом 13 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Подозреваемыми оказались студент университета им. Плеханова, директор школы «Русский Гарвард» и студентка Московского государственного областного университета», — указано в информации.

На Хананашвили напали 9 января на улице Шверника. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаными ранами.

Отмечается, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Светлана Хананашвили состоит в браке с муниципальным депутатом района Академический Михаилом Хананашвили.