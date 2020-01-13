Петропавловск-Камчатский, , 11:21 — REGNUM 42 новых случая заболевания гриппом «В» выявлено за минувшую неделю на Камчатке. Заболеваемость растёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по Камчатскому краю.

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В целом эпидпорог в регионе пока не превышен, но количество заболевших растёт каждую неделю. Сейчас, по данным ведомства, показатель заболеваемости совокупного населения на вторую неделю года по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 16%, по столице Камчатки — на 20,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала 2020 года зафиксировано более 2,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ.