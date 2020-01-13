п.г.т. Арти, , 11:07 — REGNUM В посёлке Арти Свердловской области 144 дома, в которых проживает 450 человек, из-за аварии остались без газоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о ЧП поступил на пульт в 11:30 по местному времени. По предварительным данным, грузовой автомобиль повредил газопровод низкого давления.

Отметим, что подача тепла в дома не нарушена, а социально-значимые объекты в зону ограничения подачи газа не попали.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Возобновление газоснабжения запланировано на 15 января.