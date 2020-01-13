Оренбургский район, , 10:52 — REGNUM В Оренбургской области угроза населению из-за аварии на нефтегазоконденсатном месторождении отсутствует. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпромнефть-Оренбург».

ЧП случилось утром 13 января на Восточном участке месторождения на территории Оренбургского района. Из-за разгерметизации трубопровода произошел мощный выброс сероводорода в воздух.

По данным ГУ МЧС по региону, превышения ПДК сероводорода в шесть раз зафиксированы между селами Самородово и Казачий. Обращений населения в медучреждения по факту отравления сероводородом не зарегистрировано.

Ведутся работы по ликвидации аварии. В них задействованы 25 человек и 12 единиц техники.

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