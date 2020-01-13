Манила, , 10:52 — REGNUM Власти Филиппин эвакуировали свыше 6 тыс. человек в провинции Батангас в связи с начавшимся извержением вулкана, об этом 13 января сообщает газета The Manila Times.

Извержение вулкана произошло недалеко от столицы государства, города Манила. Властям пришлось закрыть столичный аэропорт, а также приостановить прочую деятельность.

Вулканологи предупреждают, что сейсмическая активность объекта может представлять угрозу на протяжении от нескольких часов до нескольких дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Извержение вулкана Тааль: посольство Индонезии готово эвакуировать граждан