Владивосток, , 10:55 — REGNUM Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока бывший начальник уголовного розыска УВД Приморья Андрей Миляев осуждён к отбыванию наказания в колонии-поселении.

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За превышение должностных полномочий бывший полковник полиции проведёт в колонии-поселении полтора года. На такой же срок суд лишил его права работы в государственных структурах, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье силовики взяли под стражу начальника уголовного розыска края, которого подозревают в превышении служебных полномочий: по версии следствия полковник полиции имел доход от деятельности деревоперерабатывающего предприятия, которое покрывал от проводимых проверок.