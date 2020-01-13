Петропавловск-Камчатский, , 10:51 — REGNUM Семья с новорожденным ребёнком попала в серьёзное ДТП по пути из роддома на Камчатке.

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ДТП с участием двух иномарок произошло на краевой трассе Елизово — Паратунка. Пострадали водитель иномарки и его спутница, мама новорожденного малыша, которого супруги везли из роддома. Ребёнок находился в детской автолюльке и не пострадал. Водитель и женщина доставлены в травматологическое отделение больницы. ДТП, как выяснило ИА Кам 24, произошло из-за нарушения правил дорожного движения — один из водителей не выбрал безопасную скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке десятки пьяных водителей сели за руль в новогодние праздники.