Великий Новгород, , 10:46 — REGNUM В Волотовском и Солецком районах Новгородской области досрочно снят карантин по АЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, ограничительные мероприятия в этих районах, введённые в декабре 2019 года, должны были продлиться до 7 февраля, но указом губернатора Новгородской области от 10 января карантин снят.

Решение об отмене карантина приняла областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Очаг АЧС среди диких кабанов, выявленный на участке охотничьих угодий ООО «Гусиный край», ликвидирован. Специалисты также проверили ряд деревень Солецкого района, которые также попали в зону карантина и заверили, что ситуация на сегодняшний день не вызывает опасений.

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Напомним, что крупнейший в региона очаг АЧС был выявлен в сентябре 2019 года на свинокомплексе ООО «Новсвин» в деревне Ермолино Новгородского района. Здесь карантин продолжит действовать до 21 апреля 2020 года.

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