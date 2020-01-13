Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Посетители одного из ресторанов грузинского города Зугдиди подрались из-за спора о песнях на русском языке. Об этом 13 января сообщает телеканал Rustavi-2.

По данным журналистов, инцидент произошел в ресторане, расположенном в гостинице «Лето», из-за того, что посетители потребовали от выступающих артистов исполнить русские песни. Сообщается, что в драке принимали участие гости ресторана, его сотрудники и певцы.

В то же время менеджер гостиницы по маркетингу опровергла данную версию. Она рассказала журналистам, что драка происходила за пределами заведения. Также, с ее слов, конфликт возник не из-за русских песен.

Напомним, 13 декабря представитель грузинского премьер-министра Георгия Гахария Ираклий Чиковани оправдывался перед жителями Грузии за то, что глава правительства, находясь в Киеве, разговаривал на русском языке.