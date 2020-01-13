Уфа, , 10:54 — REGNUM Два человека пострадали при лобовом ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 13 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером на 7 км трассы Уфа-Чишмы в Уфимском районе.

Произошло столкновение ехавших на встречу автомобилей «Toyota Land Cruiser», которым управлял 45-летний житель Уфы и «Renault Duster», под управлением 47-летнего жителя Уфимского района.

В результате столкновения водитель автомобиля «Renault» и 45-летняя пассажирка «Toyota» получили травмы.

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