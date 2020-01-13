Анадырь, 13 января 2020, 10:50 — REGNUM На Чукотке наблюдается благополучная обстановка по заболеваемостью ОРВИ и гриппом — отмечается сезонность без превышения эпидпорогов.
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На Чукотке зафиксировано 36 случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. Темп прироста составил 40%. Врачи отмечают, что рост заболеваемости ОРВИ в регионе является сезонным, пишет ИА «Чукотка» со ссылкой на «Радио «Пурга».
Обстановка по острым респираторным вирусным инфекциям остаётся нормальной. Случаев гриппа нет.
Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость ОРВИ в Хабаровском крае пока ниже эпидпорога. Помимо гриппа и ОРВИ, есть опасения заразиться внебольничной пневмонией.