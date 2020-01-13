Тюмень, , 10:40 — REGNUM Тюменские сотрудники дорожно-патрульной службы стали героями очередного видео о жёстком задержании автомобилистов. Запись прислал читатель портала 72.ru.

Как сообщает автор видео, нападение сотрудников ДПС на граждан произошло поздно вечером в селе Луговое под Тюменью 4 января 2020 года. Мужчина утверждает, что это был тот же самый наряд, который избил трезвого тюменского водителя «за неповиновение сотрудникам».

По словам автора, они вдвоём с приятелем стояли на парковке, к ним подъехал наряд ДПС якобы по вызову, что кто-то гоняет на «пятёрке». По видео ясно, что между полицейским и молодым человеком происходит конфликт.

«Ты что, слышь, паренёк?! Ты поверил в себя, что ли?» — говорит полицейский.

«Я с вами нормально разговариваю, представьтесь», — отвечает мужчина.

«Мальчик, я тебе ещё раз говорю, ты в себя поверил?» — говорит агрессивно сотрудник ДПС.

На очередную просьбу представиться, сотрудники ДПС скручивают гражданину руки назад и кладут его на капот полицейского автомобиля. Тем временем конфликт снимал второй мужчина. На видео звучит требование полицейского не записывать происходящее.

Как отмечает автор видео, он с приятелем стоял возле автомобиля, они не были за рулём. Подъехавшие полицейские два раза ударили его товарища, так внятно не пояснив претензии.

«Непонятно, что произошло и на каком основании так себя вели полицейские. Спустя минут пять они успокоились, сели в машину и просто уехали. Мы не подавали жалобу, но потом увидели видео с сотрудниками ДПС и узнали в них тех же самых людей», — сообщил порталу автор видео.

Руководством УМВД России по Тюменской области вновь дано поручение о проведении проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства и участники инцидента. Об этом порталу сообщила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Напомним, ранее семейная предоставила видео с нападением сотрудников ДПС на их автомобиль на сельской дороге под Тюменью во время профилактического рейда, направленного на выявление пьяных водителей. Мужчину вытащили из автомобиля, избили, досталось и его супруге, которая решила вмешаться в действия полицейских. На водителя был составлен протокол об административном нарушении за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Имея на руках видеозапись конфликта, супругам удалось оправдаться на суде. Госавтоинспекция по Тюменской области обжалует вердикт суда.

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