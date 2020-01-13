Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В трех ДТП на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Республика Беларусь, произошедших ранним утром 13 января с участием семи автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, по предварительной информации, ДТП произошли друг за другом около 6:40, 6:50, 7:00 (время московское) в понедельник, 13 января, в Гатчинском районе Ленобласти на 32−33-м км трассы Р-23. В трех разных ДТП участвовали семь автомобилей.

«В одном из ДТП пострадали три человека в состоянии средней степени тяжести вреда здоровью, в автобусе без пострадавших. По данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

После осмотра врачами и оказания необходимой помощи двое пострадавших в ДТП от госпитализации отказались.

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