Найроби, , 10:55 — REGNUM Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трех учителей на востоке Кении, об этом 13 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, террористы совершили рейд из соседнего Сомали, напав на полицейский блокпост в провинции Гарииса. В ходе нападения были убиты трое учителей, один человек был похищен.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную преступную деятельность в Сомали. Террористы также совершают рейды вглубь соседней Кении, обещая мстить властям государства за участие в военной миссии против боевиков в Сомали.