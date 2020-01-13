Белгород, , 10:30 — REGNUM Четверых пострадавших от хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в селе Беленькое Борисовского района перевезли в Белгород, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам медиков, все они в сознании, состояние стабильное, без ухудшения.

Для транспортировки двоих пострадавших потребовался вертолёт санавиации, двух других мужчин перевезли в Белгород на машинах скорой помощи.

«Четверо пациентов было ночью транспортированы из Борисовской ЦРБ, переведены в Областную клиническую больницу в отделение реанимации, сейчас получают многокомпонентное лечение. Состояние пациентов тяжёлое. Пациенты находятся в сознании с разной степенью термических поражений», — пояснил журналистам заведующий отделением реанимации № 1 областной клинической больницы Святителя Иосафа Сергей Хомяков.

Ущерб в здании, в котором произошёл хлопок пылевоздушной смеси, незначительный — выбиты окна и повреждены стеновые панели в месте воспламенения.

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