Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Свердловской области за 2019 год в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять детей-пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM.

«В Свердловской области по итогам прошлого года в результате ДТП погибли пять детей-пассажиров, что на 62% меньше, чем в 2018 году. Еще 205 несовершеннолетних получили травмы, и этот показатель вырос на 10%», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 14 по 17 января пройдёт профилактическая акция «Безопасная дорога». Цель мероприятия, проверка на соблюдение Правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку детей в своих автомобилях.

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