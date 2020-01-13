Екатеринбург, 13 января 2020, 10:25 — REGNUM В Свердловской области за 2019 год в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять детей-пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 14 по 17 января пройдёт профилактическая акция «Безопасная дорога». Цель мероприятия, проверка на соблюдение Правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку детей в своих автомобилях.
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