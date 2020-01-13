Краснодар, , 10:24 — REGNUM Житель Краснодарского края признался в убийстве, которого не было — его предполагаемая жертва погибла от сердечного приступа. Тем не менее, мужчина остаётся в СИЗО, а местные жители собирают подписи о привлечении его к ответственности.

Как сообщил Life, инцидент произошёл в посёлке Рисовое. Михаил и Елена вместе выпивали. Наутро мужчина обнаружил свою подругу мёртвой. Он решил, что убил свою собутыльницу, выбросил тело в канаву за домом и скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по стать об убийстве и задержали подозреваемого. Мужчина свою вину признал, он рассказал, что ночью задушил женщину, а утром выбросил её тело.

Однако медэкспертиза показала, что причиной смерти женщины стало не удушение, а кардиомиопатия из-за количества выпитого алкоголя.

Сам мужчина остаётся в СИЗО — за хулиганство при задержании. Между тем, местные жители, после того, как видео допроса оказалось в Сети, собирают подпись за привлечение его к ответственности за убийство.