Петропавловск-Камчатский, 13 января 2020, 10:35 — REGNUM Миномётные расчёты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, расквартированной на Камчатке, произвели стрельбу по лавиноопасным склонам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.
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Стрельба из минометов «Сани» велась во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края. В частности, были обстреляны лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.
Огневые позиции миномётных расчётов находились на безопасном удалении от места схода лавин, а в районах боевой работы заранее было осуществлено оповещение и выставлено оцепление. В результате обстрела с гор сошло более 10 тысяч кубометров снега.
Как сообщало ИА REGNUM, морские пехотинцы приготовились обстрелять лавиноопасные участки на Камчатке.