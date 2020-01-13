Соледар, ДНР, , 10:23 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 13 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия населённый пункт Ленинское.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 34 единицы боеприпасов.

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