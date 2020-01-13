Новоалтайск, Алтайский край, , 10:15 — REGNUM В Алтайском крае продолжаются поиски двух пропавших подростков. Известно, что девушка 18 лет и 16-летний юноша из села Токарево города Новоалтайск пропали 8 января 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт».

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В настоящее время местонахождения молодых людей неизвестно. Их поисками занимаются сотрудники полиции, а также волонтёры.

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Как сообщало ИА REGNUM, поиск двух детей ведётся и в Ростове-на-Дону. 14-летняя девочка и её четырёхлетний брат пропали несколько дней назад во время прогулки в «Соловьиной роще».