Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:16 — REGNUM В Краснотурьинске (Свердловская область) после коммунального происшествия центральную площадь города превратилась в сплошной каток. Об этом сообщает сообщество «Краснотурьинск LIVE» в социальной сети ВКонтакте.

Коммунальная авария произошла на улице Колхозной. Прорвавшийся кипяток стёл по улице Молодёжной прямо на площадь к горадминистрации.

Водителей просят проявлять максимальную внимательность при проезде по указанному участку. Такое же требование адресуют и пешеходах — на площади сформировался гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коммунальная авария произошла в свердловском Сосновом Бору. Из-за этого жители посёлка остались без воды.

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