Хабаровск, , 10:21 — REGNUM Больного туберкулёзом из отдалённого Верхнебуреинского района в Хабаровском крае принудительно доставили в больницу в Хабаровск на самолёте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе судебных приставов по Хабаровскому краю.

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Сначала местный житель больной туберкулёзом, был госпитализирован в местную больницу Чегдомына. Он вёл себя очень грубо, в палате у него находили спиртные напитки, он отказывался принимать лекарства, сломал дверь и ушёл. Суд принял решение принудительно направить его на лечение в специализированное учреждение в Хабаровск. В полёте его сопровождали приставы, которые передали его медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд постановил направить на принудительное лечение от туберкулёза отца троих малолетних детей.