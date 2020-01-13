Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM На Среднем Урале инспекторы дорожной полиции в ходе профилактических мероприятий проверят соблюдение водителями правил при перевозке детей-пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Акция «Безопасная дорога» пройдёт с 14 по 17 января. Рейдовые мероприятия пройдут на дорогах региона, а также вблизи школ и детских садов.

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Напомним, что в 2019 году в Свердловской области в отношении водителей, которые нарушили Правила дорожного движения при перевозке детей, было составлено более 19 тыс. административных протоколов.

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