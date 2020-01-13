Свободный, Амурская область, , 10:18 — REGNUM Житель города Свободный, уличённый правоохранительными органами в сбыте наркосодержащих веществ, желая скрыться от правосудия, инсценировал свою гибель.

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Мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков, так обставил ситуацию, что можно было подумать, что он утонул, пишет ПортАмур. Однако, иного мнения были сотрудники правопорядка, которые быстро вычислили его местонахождение и к неудовольствию подозреваемого, «воскресили» его.

По решению суда теперь бывшему «утопленнику» предстоит отсидеть 9 лет в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске наркосбытчик при попытке его задержания открыл огонь по сотрудникам полиции.