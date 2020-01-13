Уфа, , 10:04 — REGNUM Два человека пострадали во время ДТП в Уфе. Об этом 12 января сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 12 января. Автомобиль «Шевроле Ланос», которым управлял 31-летний водитель, ехал по улице Вологодская в сторону улицы Перспективная. В какой-то момент он совершил наезд на автомобиль «Мазда СХ 5», который стоял на запрещающий сигнал светофора.

От удара автомашина «Шевроле Ланос» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Хундай Акцент».

В результате аварии пострадали 2 пассажира «Шевроле». 31-летний мужчина был госпитализирован. 29-летняя девушка обратилась за медицинской помощью с травмой ноги. После оказания ей помощи, она была отпущена.

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