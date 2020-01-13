Хабаровск, , 10:31 — REGNUM В Хабаровском крае с начала 2020 года зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В минздраве региона сообщают, что заболеваемость пока ниже эпидпорога. Также медики предупреждают, что, помимо гриппа и ОРВИ, есть опасность заразиться внебольничной пневмонией. В новогодние праздники с таким диагнозом в больницы обратились 206 человек. А в 2019 году с таким вирусом были госпитализированы 11 тыс. человек. Врачи отмечают, что люди часто путают пневмонию с ОРВИ из-за схожести симптомов и занимаются самолечением. Делать этого нельзя, необходимо при первых признаках недомогания обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, прилетевших из Сеула в Якутск детей — близнецов госпитализировали в инфекционную больницу с высокой температурой. У детей подозревают ОРВИ или грипп.