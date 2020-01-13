Благовещенск, , 10:04 — REGNUM В Благовещенске спецслужбы завершили проверку образовательных учреждений, в которые утром в понедельник, 13 января, поступили сообщения о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации городской администрации, к 14 часам местного времени кинологи и сапёры завершили осмотр помещений всех образовательных учреждений и составили акты осмотра. Согласно подписанным актам в помещениях школ и колледжей никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 13 января все образовательные учреждения Благовещенска по электронной почте получили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация персонала и учащихся. Подобные сообщения были получены школами Владивостока, Хабаровска и Биробиджана.