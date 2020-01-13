Оренбургский район, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области утром 13 января произошел мощный выброс сероводорода. Зафиксировано превышение ПДК в шесть раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сработали автоматически несколько датчиков загазованности на территории ООО «Газпромнефть Оренбург», расположенные в районе населенного пункта Бердянка Оренбургского района. Передвижная лаборатория выявила превышение ПДК по сероводороду в шесть раз в районе 39-го км между населенными пунктами Казачий и Самородово.

На Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла разгерметизация трубопровода на выкидной линии от скважины до входного коллектора. Сейчас аварийный участок нефтепровода отсечен, проводятся противоаварийные работы.