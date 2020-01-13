Варна, Болгария, , 09:45 — REGNUM В Болгарии в результате взрыва и пожара в жилом многоквартирном доме в городе Варна пострадали 11 человек, заявил 13 января мэр города Иван Портних в эфире телеканала bTV.

«Взрыв произошел на четвертом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы и доставлены в больницу», — сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются поиски других пострадавших. Причина взрыва пока неизвестна, здание получило серьезные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в результате хлопка газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Курске пострадали ребенок и взрослый. При хлопке газовоздушной смеси было повреждено остекление квартиры.