Уфа, , 09:43 — REGNUM Один человек погиб, еще шесть получили травмы во время ДТП на трассе Сибай-Акъяр в Башкирии. Об этом 13 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 13 января 2020 года на 88 км автодороги Сибай-Акъяр.

Столкнулись ехавшие на встречу друг другу автомобили «Лада Калина», которой управлял 37-летний житель села Акъяр и «Mitsubishi ASX», под управлением 28-летний местного жителя. В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП.

Водителя другого автомобиля и пять пассажиров с обеих машин доставили в больницу.

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребёнок.

В настоящее время на месте аварии работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Самарской области насмерть сбили пешехода