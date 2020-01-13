Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Два ДТП с участием восьми автомобилей, а также рейсового автобуса произошли утром в понедельник, 13 января, на участке федеральной автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе автобуса, произошли около восьми утра, на 32 км автодороги Р-23 по направлению в сторону Пскова. Участниками второго ДТП стал, в том числе рейсовый пассажирский автобус «Санкт-Петербург — Псков».

«По данным на 09:00, имеется информация об одном пострадавшем (находился в легковом автомобиле). На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь», — отметили в дорожном управлении.

Там добавили, что дорожное покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, проезжая часть была обработано противогололедными материалами. Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Как уточняют в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», несмотря на аварии, затора на участке федеральной дороги нет.