Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В столице Среднего Урала задержали участкового при получении взятки в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил изданию глава пресс-служба свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, участковый уполномоченный Айдын Рустамов служит в звании майора полиции. Операцию по задержанию полицейского провели оперативники из подразделения собственной безопасности полицейского главка ещё в середине декабря 2019 года.

Сейчас решается, будет ли возбуждено в отношении задержанного уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взяки»). Известно, что деньги майор получил от уроженцев одной из республик Средней Азии. За взятку Рустамов должен был оказать содействие мигрантам при оформлении нужных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Свердловской области оштрафовали за взятку полицейскому. Теперь злоумышленник должен выплатить сумму в 1,2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловчанин оштрафован на крупную сумму за взятку полицейскому