Новосибирск, , 09:33 — REGNUM В Москве задержан ещё один участник массовой драки на плодово-овощной базе в Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Напомни, 7 октября 2019 года возле Хилокского рынка в Новосибирске между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми произошла массовая драка.

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36-летний мужчина задержан в аэропорту Шереметьево.

По данным следствия, он вместе с группой лиц из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил «из предмета, похожего на пистолет» и ранил несколько человек.

«За совершение данных преступлений предъявлено обвинение четверым жителям Новосибирска, трое из которых заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Еще четверо фигурантов по данному уголовному делу были объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в полиции.

Задержанный в Москве мужчина доставлен в Новосибирск. Он находится под стражей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске были задержаны трое человек, которых подозревают в повреждении автомобилей в ходе массовой драки на рынке.

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