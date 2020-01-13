Эртиль, , 09:32 — REGNUM В Воронежской области в суд передано уголовное дело в отношении жительницы Эртильского района, обвиняемой в издевательствах над приёмным сыном, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 января старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская. Женщине инкриминируются сразу несколько статей — истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконное лишение свободы несовершеннолетнего и принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

По данным следствия, в феврале 2016 года фигурантка дела вместе с супругом стали приёмными родителями для трёх мальчиков, двое детей родились в 2005 году, один — в 2004. Старшего мальчика женщина невзлюбила — именно по причине личной неприязни, по версии следствия, женщина в течение двух лет систематически избивала подростка. Так, согласно материалам дела, в августе 2016 года она перевозила мальчика в багажном отделении автомобиля, а затем дома избила его верёвкой. Избиения повторялись неоднократно, при этом обвиняемая использовала подручные предметы — металлическую поварешку, деревянную скалку. Летом на ночь мальчика запирали в хозяйственной постройке с погребом. Женщина, объясняя свои действия намерениями «научить плавать» мальчика, пыталась утопить его в водоёме. Приёмная мать заставляла и других детей издеваться над подростком. Кроме того, женщина запугала девушку-свидетеля, чтобы та дала показания о том, что издевательств над подростком не было. Девушка сначала поддалась угрозам, но позже созналась следователям, что дать ложные показания её заставили.

В настоящее время дети у обвиняемой изъяты. Сама она свою вину не признала, со следствием не сотрудничала. Однако следователи сочли, что доказательств в отношении женщины достаточно — это и показания более 60 свидетелей, и заключения экспертиз. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.