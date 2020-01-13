Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Серьезная авария на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга, которая произошла вечером в воскресенье, 12 января, устранена, в дома жителей возвращена холодная вода, однако работы по ликвидации последствий продолжаются. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

Напомним, масштабный прорыв трубы холодного водоснабжения диаметром 90 см произошел вечером 12 января у дома 49 по проспекту Непокоренных. Была затоплена проезжая часть и тротуары, пришлось ограничивать движение автотранспорта. У жителей близлежащих домов в кранах на несколько часов исчезла вода.

«К 23:00 всем абонентам была возвращена вода. Сейчас продолжаются работы по ремонту участка сети», — отметили в пресс-службе Водоканала.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных