Уфа, , 09:29 — REGNUM Сообщение о заложенной бомбе в аэропорту «Уфа» получили полицейские в Башкирии. Об этом 13 января сообщил председатель госкомитета республики по транспорту Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, сообщение о том, что в уфимском аэропорту заложено взрывное устройство поступило на пульт правоохранителям 11 января.

Сотрудники оперативных служб провели досмотр аэропорта, в том числе и с применением служебных собак. По словам Тимура Мухаметьянова, звонок оказался ложным.

Он также отметил, что полицейские уже установили личность подозреваемого в ложном звонке и его задержали.

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